Judo Milli Takımı Abu Dabi Grand Slam'da 7 sporcuyla mücadele edecek

Judo Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde düzenlenecek Abu Dabi Grand Slam 2026'da 7 sporcuyla mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, yarın başlayacak organizasyonda 59 ülkeden 374 sporcu tatamiye çıkacak.

Kadınlarda 48 kiloda Merve Azak ve Sıla Ersin, 78 kiloda Tuana Gülenay, erkeklerde ise 60 kiloda Salih Yıldız, 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve İbrahim Demirel, 81 kiloda Vedat Albayrak, Türkiye'yi temsil edecek.

Organizasyon 31 Ekim'de sona erecek.