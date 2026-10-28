Judo Milli Takımı Abu Dabi Grand Slam'da 7 sporcuyla mücadele edecek - Son Dakika
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Judo Milli Takımı Abu Dabi Grand Slam'da 7 sporcuyla mücadele edecek

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Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Judo Milli Takımı, Abu Dabi'de yarın başlayacak Grand Slam 2026'da 7 sporcuyla tatamiye çıkacak. 59 ülkeden 374 sporcunun katılacağı organizasyon 31 Ekim'de sona erecek.

Judo Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde düzenlenecek Abu Dabi Grand Slam 2026'da 7 sporcuyla mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, yarın başlayacak organizasyonda 59 ülkeden 374 sporcu tatamiye çıkacak.

Kadınlarda 48 kiloda Merve Azak ve Sıla Ersin, 78 kiloda Tuana Gülenay, erkeklerde ise 60 kiloda Salih Yıldız, 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve İbrahim Demirel, 81 kiloda Vedat Albayrak, Türkiye'yi temsil edecek.

Organizasyon 31 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA
SporSon Dakika

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