Judo milli takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Judo milli takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

26.04.2022 21:45
Judo milli takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek kadın ve erkek milli takımları son hazırlıklarını tamamladı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 29 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek kadın ve erkek milli takımları son hazırlıklarını tamamladı. Milli takım, yarın sabah Bulgaristan'a gidecek.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'na katılacak milli takım kampını ziyaret ederek sporculara başarılar diledi. 29 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek şampiyonanın son hazırlıklarını İstanbul'da tamamlayan milli takımın antrenmanını yakından izleyen ve sporcularla bir araya gelen Başkan Sezer Huysuz, "Sizler, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nın iskelet kadrosunu oluşturanlar arasında olduğunuzun bilincinde, müsabakalarda en iyi sonuçları almak için mücadele edin. Bu organizasyona ilk kez katılanlar için de rakiplerini tanıma ve maç tecrübelerini artırması yönünden önemli olacaktır" dedi.

Kadın ve erkek milli takım kafilesi yarın sabah kara yoluyla Bulgaristan'a hareket edecek. Şampiyonaya 40 ülkeden şu ana kadar 156'sı kadın ve 207'si erkek judocu kayıt yaptırırken, milli takımda şu sporcular madalya mücadelesi verecek: KADINLAR48 Kiloda Sıla Ersin, Merve Azak,57 Kiloda Hasret Bozkurt,63 Kiloda Ayten Yeksan,70 Kiloda Minel Akdeniz, Fidan Ögel,+78 Kiloda Hilal Öztürk, Sebile Akbulut,ERKEKLER60 Kiloda Mihraç Akkuş,66 Kiloda Ejder Toktay,73 Kiloda Umalt Demirel.81 Kiloda Vedat Albayrak,90 Kiloda Mihael Zgank, Ömer Kemal Aydın,+100 Kiloda Munir Ertuğ.

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Bulgaristan, Nisan, Milli, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Judo milli takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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