Judoda Kovid-19 salgını nedeniyle kaybedilen ivme bu yıl telafi edilecek - Son Dakika

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sporcuların maç yapamaması sonucu oluşan kayıplarını en iyi şekilde telafi etmek için tekrar milli takımlarını oluşturmaya gayret edeceklerini söyledi.

Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle hem sporcuların hem antrenörlerin hem de yöneticilerin psikolojik olarak zorluk çektiğini vurgulayarak, "Pandemiyi atlatmak en başta sporcularımız için çok da kolay olmadı. Son iki yılın bize getirdiği en büyük zorluk sporcularımızın maç yapamamasıydı. Maalesef bu çocukların iki yıl bir kaybı söz konusu. Şimdi bu kayıplarımızı en iyi şekilde telafi etmek için tekrar milli takımlarımızı oluşturmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Huysuz, bu yılın tüm sporcular için telafi ve hazırlık yılı olacağını kaydederek, "Hem içeride hem de dışarıda sporcularımızın yeniden tecrübe kazanması ve alttan yetişenleri adapte etmek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bu sene hazırlık ve telafi yılı olacak ve 2023'te de hedeflerimize odaklanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'na en az 10 sporcuyla katılım sağlayıp madalyalar alacak sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Huysuz, Türk judosu var olduğu sürece hedeflerin asla bitmeyeceğini aktardı.

Huysuz, Tokyo Olimpiyatları'na katılan sporcularının şanssız şekilde elendiğini, bunu Paris'te telafi edecek tecrübeye sahip olduklarını ifade etti.

Şu anda son olimpiyata katılan 6 sporcunun, profesyonel ekip tarafından çok sıkı şekilde 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlandığını belirten Huysuz, "Bu sporcularımızın yıl içerisinde katılacağı turnuvalardan sonra daha iyi seviyeye geleceğine inanıyoruz. Bu şampiyonalar sonrası 2024 takımı yavaş yavaş ortaya çıkmış olur. Önümüzde çok kısa süre var, elimizi çabuk tutmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"81 ilde varız, bu bizim için büyük başarı"

Sezer Huysuz, federasyonun lisanslı sporcularına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Şu anda 81 ilde varız, bu bizim için büyük başarı. Pandemi öncesi en son lisanslı sporcu sayımız 123 bindi. Ama salgınla birlikte özellikle aktif sporcu sayısı geriye düştü, faaliyetlere başlayınca yeniden artmaya başladı. Geçen yıl 11 bin aktif sporcuya kadar düşmüştük. Şimdi bu sayı yeniden 17 bine kadar çıktı. Yıl sonu itibarıyla hedefimiz 25 bin aktif sporcu sayısına ulaşmak, lisanslı sporcu sayımızı ise 130 bine çıkarmak."