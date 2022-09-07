Son 3 yılın şampiyonu Roglic, İspanya Bisiklet Turu'na devam edemeyecek - Son Dakika
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Son 3 yılın şampiyonu Roglic, İspanya Bisiklet Turu'na devam edemeyecek

07.09.2022 11:44
Son 3 yılın şampiyonu Roglic, İspanya Bisiklet Turu'na devam edemeyecek

Jumbo-Visma takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic, unvanını korumak için yarıştığı ve 2. sırada götürdüğü İspanya Bisiklet Turu'na, 16. etapta yaptığı kaza yüzünden devam edemeyecek.

Jumbo-Visma takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic, unvanını korumak için yarıştığı ve 2. sırada götürdüğü İspanya Bisiklet Turu'na, 16. etapta yaptığı kaza yüzünden devam edemeyecek.

Jumbo-Visma takımından yapılan açıklamada, "Ne yazık ki Primoz dün yaptığı kaza sebebiyle 17. etaba çıkamayacak. Bir an önce iyileş şampiyon." ifadelerine yer verildi.

Roglic, genel klasman lideri Remco Evenepoel'in (Quick-Step Alpha Vinyl takımı) 1 dakika 34 saniye gerisinde başladığı 16. etabın bitimine 2,7 kilometre kala atağa kalkmıştı. Evenepoel'in bisikletindeki problemin de katkısıyla rakibi karşısında önemli zaman kazanan Roglic, bitiş çizgisine metreler kala yaptığı kaza sonucu etabı güçlükle bitirebilmişti.

32 yaşındaki Sloven sporcu, yol bisikletinin üç büyük yarışından biri olan İspanya Turu'nu 2019, 2020 ve 2021'de kazanmıştı.

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Kaynak: AA

İspanya, Jumbo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son 3 yılın şampiyonu Roglic, İspanya Bisiklet Turu'na devam edemeyecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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