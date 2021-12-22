Juventus, Cagliari karşısında zorlanmadı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Juventus, konuk ettiği Cagliari'yi 2-0 yendi.

Torino'da Allianz Stadı'ndaki mücadelede üst sıralarla puan farkını eritme hedefindeki Juventus ile küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Cagliari karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, maçın ilk yarısını 40. dakikada Moise Kean'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının 83. dakikasında Federico Bernardeschi ile bir gol daha bulan Juventus, Cagliari'yi 2-0 mağlup etti.

Juventus, bu galibiyetle puanını 34'e yükseltti ve 5. basamakta yer aldı. Haftayı puansız kapatan Cagliari ise 10 puanla 19. sırada kaldı.

19. haftanın bir diğer maçında, ligin iddialı ekiplerinden Atalanta, deplasmanda Genoa ile 0-0 berabere kaldı.

Bu arada, Udinese-Salernitana müsabakası ise konuk takımın maça çıkamaması sebebiyle oynanamadı. Salernitana takımındaki Kovid-19 vakaları nedeniyle Salerno kenti sağlık makamları, bordo-beyazlı ekibin deplasmana gitmesine izin vermeyince bu karşılaşma yapılamadı.

Ligin 19. haftasında bugün 7 maç daha oynanacak ve böylece sezonun ilk devresi tamamlanacak.