Juventus, Frosinone'yi 90+5'te bulduğu golle 3-2 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Juventus, Frosinone'yi 90+5'te bulduğu golle 3-2 yendi

Juventus, Frosinone\'yi 90+5\'te bulduğu golle 3-2 yendi

Serie A'da oynanan maçta Juventus, Frosinone'yi 90+5'te bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Dusan Vlahovic'in 2 golüne karşılık Walid Cheddira ve Marco Brescianini'nin golleriyle öne geçen Frosinone, Rugani'nin golüyle mağlup oldu. Juventus, bu galibiyetle puanını 57'ye yükseltirken Frosinone 23 puanda kaldı.

25.02.2024 17:39  Güncelleme: 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, konuk ettiği Frosinone'yi 90+5'te bulduğu golle 3-2 yendi.

Serie A'nın 26. haftasında ev sahibi ekip, 3. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle 1-0 öne geçerken Frosinone, 14. dakikada Walid Cheddira'nın golüyle eşitliği yakaladı. Frosinone, 27. dakikada Marco Brescianini'nin golüyle 2-1 öne geçti.

Dusan Vlahovic, 32. dakikada takımının ve kendisinin 2. golüyle maça eşitliği getirdi. Juventus'ta Daniele Rugani, 90+5'te bulduğu golle takımını 3-2 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Serie A'da lider Inter'in ardından ikinci sırada bulunan Juventus, bu galibiyetle puanını 57'e yükseltirken düşme hattından uzaklaşmak isteyen Frosinone ise 23 puanda kaldı.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 62. dakikada oyuna girdi.

Kaynak: AA

Kenan Yıldız, Juventus, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Juventus, Frosinone'yi 90+5'te bulduğu golle 3-2 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 17:54:09. #1.11#
SON DAKİKA: Juventus, Frosinone'yi 90+5'te bulduğu golle 3-2 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement