Juventus, geriye düştüğü maçta Sassuolo'yu yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Juventus, geriye düştüğü maçta Sassuolo'yu yendi

26.04.2022 00:36
Juventus, geriye düştüğü maçta Sassuolo'yu yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 34. haftanın kapanış maçında Juventus, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 34. haftanın kapanış maçında Juventus, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 yendi.

Ligi üst sıralarda bitirme hedefindeki Juventus ile orta sıralardaki Sassuolo, Mapei Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, 39. dakikada Giacomo Raspadori ile 1-0 öne geçerken, devre bitmeden Juventus 45. dakikada Paulo Dybala'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

İkinci yarının son anlarında konuk ekip de Moise Kean sahneye çıkarak, 88. dakikada Juventus'a galibiyeti getiren golü attı: 2-1

Siyah-beyazlı takım, Sassuolo'yu 2-1'lik skorla mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu arada, Sassuolo kadrosunda yer alan milli futbolcular; Mert Müldür ve Kaan Ayhan, ilk 11'de başladıkları mücadelede 90 dakika boyunca forma giydi.

Juventus, bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltti ve 4. sıradaki yerini korudu.

Haftayı puansız kapatan Sassuolo, 46 puanla 10. basamakta kaldı. Yeşil-siyahlılar, bugünkü yenilgiyle ligde son 4 karşılaşmada 3. mağlubiyetini aldı.

YORUMLAR
500
Adana Demirspor-Trabzonspor maçında ilk yarıyı eksik oynatan hakem futbolcuları geri çağırdı! Adana Demirspor-Trabzonspor maçında ilk yarıyı eksik oynatan hakem futbolcuları geri çağırdı! Bursa'da uçağın düştüğü mahallenin sakinleri yaşadıklarını anlattı Bursa'da uçağın düştüğü mahallenin sakinleri yaşadıklarını anlattı Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Konyaspor: 3 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Juventus, geriye düştüğü maçta Sassuolo'yu yendi - Son Dakika


Son Dakika
00:30 Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
00:22 İki komşu arasında çıkan kavga kanlı bitti! Tüfekle vurulan 14 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti
00:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
00:16 Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti!
00:12 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
22:51 Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi!
22:48 Akaryakıt fiyatlarına sinirlenen sunucu Ekrem Açıkel, canlı yayında tepki gösterdi: 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 00:43:52. #1.11#
SON DAKİKA: Juventus, geriye düştüğü maçta Sassuolo'yu yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement