Juventus, Pisa'yı 4-0 Yendi

İtalya Serie A'da Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da bir gol attığı maçta Pisa'yı 4-0 mağlup etti.

Serie A'nın 28. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Pisa'yı konuk eden Juventus, 54. dakikada Andrea Cambiaso'nun golüyle 1-0 öne geçerken Khephren Thuram, 65. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Milli futbolcu Kenan Yıldız, 75. dakikada attığı golle farkı üçe çıkardı. Juventus, Jeremie Boga'nın 90+3'te attığı golle 4-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu galibiyetle Juventus ligde puanını 50'ye çıkararak 6. sırada yer aldı.