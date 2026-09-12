Kaçkar by UTMB\'de 60 ülkeden 2 bin sporcu koştu, Bakan Bak da katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kaçkarlar'ın sporculara eşsiz bir doğa deneyimi sunduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi ev sahipliğinde; Turkcell, Türk Hava Yolları ve TOGG sponsorluğunda düzenlenen Kaçkar by UTMB, 6 kıta ve 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcuyu buluşturuyor. Türkiye'nin ilk ve tek UTMB World Series etkinliği olan Kaçkar by UTMB'de 50K ve 20K koşularının startı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından verildi. Bakan Osman Aşkın Bak'ın startıyla başlayan yarışlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Şimşek de sporcuların heyecanına ortak oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 50K koşusunun startı öncesinde basın mensuplarına yaptığı konuşmada, Kaçkar by UTMB'nin her geçen yıl büyüyen önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Bugün gerçekten önemli bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl da gerçekleştirmiştik. Sel vardı, yağmur vardı, çamur vardı ama başardık. Tüm zorluklara rağmen güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Bugün ise çok daha güzel bir atmosfer var, hava güzel. Sabah saat 04.00'te arkadaşlarımız 100K koşusunun startını verdi. Şimdi de 50K'nın startını vereceğiz. Kaçkarlar'ın güzelliğini tüm dünya görecek. Sporcularımız bu eşsiz coğrafyayı paylaşacak. Her geçen gün organizasyona olan talep artıyor. Doğayla iç içe gerçekleştirilen bu ultra maraton sayesinde sporcularımız ırmakları, dereleri, ormanları ve eşsiz doğasıyla Kaçkarları keşfetme fırsatı bulacak. Rize turizmde gelişiyor ve turizm bizim için çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak özellikle spor turizminin geliştirilmesi noktasında önemli yatırımlar yapıyoruz. Uluslararası şampiyonalar başta olmak üzere pek çok büyük organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Rize'de spor yatırımlarımız da devam ediyor. Doğayla iç içe bu güzel organizasyonu gerçekleştiren, emeği geçen herkese ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Kaçkarlar'da 62 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun bir araya gelmesi ve doğayla iç içe mücadele etmesi bizim için büyük bir gurur. Bu organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Bakan Bak, Kaçkar by UTMB'de Sporcularla Birlikte Koştu

Günün son yarışı olan 4K Ayder Koşusu'na ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Çok sayıda amatör sporcu ve doğaseverin yer aldığı koşuda, katılımcılar 'İklim İçin Koşuyoruz' mesajı taşıyan tişörtlerle iklim değişikliğine ve doğanın korunmasına dikkat çekti. Ayder Yaylası'nın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen 4K Ayder Koşusu, horon ve tulum sesleri eşliğinde büyük bir coşkuyla başladı. Sporcuların ve katılımcıların renkli görüntüler oluşturduğu koşu, Kaçkar by UTMB'nin sporun yanı sıra doğa, çevre ve farkındalık mesajlarını da güçlü biçimde öne çıkardığı etkinliklerden biri oldu.