Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi\'nde yeniden eşleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda kura çekiminin ardından Benfica ile Real Madrid yeniden eşleşti. İki dev kulüp, henüz günler önce oynanan ve tarihe geçen karşılaşmanın ardından bir kez daha kozlarını paylaşacak.

TARİHİ BİR MAÇ OYNANMIŞTI

Çarşamba günü oynanan lig aşamasının son haftasında Benfica, sahasında Real Madrid'i 4-2 mağlup etmişti. Karşılaşmaya ise uzatma dakikalarında Benfica kalecisi Anatoliy Trubin'in attığı gol damga vurmuştu. 90+8'de gelen bu tarihi gol, Portekiz ekibine play-off turu biletini getirmiş, Real Madrid'i ise ilk 8 dışında bırakmıştı.

Kaderin cilvesiyle yeniden eşleşen iki takım arasında oynanacak play-off mücadelesi, Şampiyonlar Ligi'nin en çok konuşulan eşleşmelerinden biri olmaya aday. İlk maçın ardından yaşananlar ve iki takım arasındaki tansiyon, rövanş niteliğindeki bu eşleşmeye ayrı bir heyecan kattı.