Kadın A Milli Takımı'nın, FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda lider Almanya ile yapacağı karşılaşma Timsah Park'ta oynanacak. 3 Eylül'deki mücadele 15.45'te yapılacak. Bu müsabaka dışında Burda'da 21-26 Eylül'de de U18 Milli Takımı'nın maçı olacak. Timsah Park, U18 Milli Takımı'nın, İspanya , Portekiz ve Romanya 'nın katılacağı 4'lü özel turnuvaya da ev sahipliği yapacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Almanya, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kadın A Milli Takımı'nın maçı Bursa'da oynanacak - Son Dakika

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