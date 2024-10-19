Kadın Boksta Avrupa İkinciliği

Spor

Kadın Milli Boks Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda takım halinde ikinci oldu.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da düzenlenen organizasyonda Nurselen Yalgettekin, Büşra Işıldar, Gamze Soğuksu, Şeyma Düztaş, Aleyna Demirkır ve Esmanur Lök'ün yer aldığı milli takım 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak Ukrayna'nın ardından Avrupa ikincisi olmayı başardı.

Organizasyonda yarın erkekler final müsabakalarında 92 kiloda Emrah Yaşar, İngiliz rakibi Isaac Okoh ile altın madalya mücadelesi verecek.