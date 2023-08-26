İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın futbolcusu Jenni Hermoso'yu, seremonide dudağından öpmesi büyük tepki çekmişti. Konuyla ilgili soruşturma başlatan FIFA, Rubiales'in 90 gün süreyle futbolla ilgili hiç faaliyete katılamayacağını açıkladı.
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales tepkiler sonrası yaptığı açıklamada, "Bu sosyal bir cinayet, beni öldürmeye çalışıyorlar. Bir İspanyol olarak nereye gittiğimizi düşünmeliyiz. Sahte feminizm adalet aramaz, gerçeği aramaz, insanları umursamaz. Bir şeyler söylemenin zamanı geldi. Hatalıydım ve bu hareketi yapmanın zamanı değildi." ifadelerini kullanmıştı.
Kendisini "sosyal cinayetin kurbanı" olarak tanımlayan, "İspanya'nın yarası olan sahte feministlerin saldırısına uğradığını" ve "İspanyol futbolunu en iyi yöneten yönetici olduğunu" savunan Rubiales, istifa etmeyeceğini açıkladı.
Son Dakika › Spor › Kadın futbolcuyu dudağından öpmüştü! İşte FIFA'nın İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e verdiği ceza - Son Dakika