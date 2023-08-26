Kadın futbolcuyu dudağından öpmüştü! İşte FIFA'nın İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e verdiği ceza - Son Dakika

Kadın futbolcuyu dudağından öpmüştü! İşte FIFA'nın İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e verdiği ceza

Kadın futbolcuyu dudağından öpmüştü! İşte FIFA\'nın İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales\'e verdiği ceza
Son Güncelleme: 26.08.2023 16:02

FIFA, Dünya Kupası seremonisinde kadın futbolcu Jenni Hermoso'yu dudağından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'i 90 gün boyunca futbolla ilgili tüm faaliyetlerden uzaklaştırdı.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın futbolcusu Jenni Hermoso'yu, seremonide dudağından öpmesi büyük tepki çekmişti. Konuyla ilgili soruşturma başlatan FIFA, Rubiales'in 90 gün süreyle futbolla ilgili hiç faaliyete katılamayacağını açıkladı.

"BU HAREKETİ YAPMANIN ZAMANI DEĞİLDİ

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales tepkiler sonrası yaptığı açıklamada, "Bu sosyal bir cinayet, beni öldürmeye çalışıyorlar. Bir İspanyol olarak nereye gittiğimizi düşünmeliyiz. Sahte feminizm adalet aramaz, gerçeği aramaz, insanları umursamaz. Bir şeyler söylemenin zamanı geldi. Hatalıydım ve bu hareketi yapmanın zamanı değildi." ifadelerini kullanmıştı.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

Kendisini "sosyal cinayetin kurbanı" olarak tanımlayan, "İspanya'nın yarası olan sahte feministlerin saldırısına uğradığını" ve "İspanyol futbolunu en iyi yöneten yönetici olduğunu" savunan Rubiales, istifa etmeyeceğini açıkladı.

Luis Rubiales

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Son Dakika Spor Kadın futbolcuyu dudağından öpmüştü! İşte FIFA'nın İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e verdiği ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın futbolcuyu dudağından öpmüştü! İşte FIFA'nın İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e verdiği ceza - Son Dakika
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