Kadın Görme Engelliler Futbol Takımı, NPT'yi 2-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı

Kadın Görme Engelliler Futbol Takımı, NPT'yi 2-0 yenerek ikinci galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye, İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında NPT'yi 2-0 yendi. Turnuvadaki ikinci galibiyetini alan ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında yarın saat 11.30'da Avusturya ile karşılaşacak.
Türkiye, kadınlar görme engelliler futbolunda İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında NPT'yi (Tarafsız statüdeki para sporculardan oluşan takım) 2-0 yendi.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde NPT ile karşılaştı.
Milli takım, rakibini 2-0 mağlup ederek turnuvada ikinci galibiyetini aldı.
Türkiye, üçüncü maçında yarın saat 11.30'da Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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