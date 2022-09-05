Efrahim Kahraman: "İnşallah Türk halkını sevindireceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Efrahim Kahraman: "İnşallah Türk halkını sevindireceğiz"

05.09.2022 11:05

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, Sırbistan'da düzenlenecek Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı sporcuların tarih yazacağına inandıklarını belirterek, "İnşallah Türk halkını sevindireceğiz" dedi.

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, Sırbistan'da düzenlenecek Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı sporcuların tarih yazacağına inandıklarını belirterek, "İnşallah Türk halkını sevindireceğiz" dedi.

Sırbistan'ın Belgrad şehrinde 10-18 Eylül tarihlerinde Büyükler Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Sarıyer'de bulunan Mersinli Ahmet Kamp Merkezi'nde hazırlıkların son aşamaya geldiğini ifade eden Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, şampiyonada mücadele edecek kadın sporcularla ilgili bilgiler aktardı. Kahraman, açıklamasında, "Güzel bir kamp geçirdik. Bu haftadan itibaren form antrenmanlarına giriyoruz. Yolculuğumuz 10 Eylül'de. 11'inde kuralar çekilecek, 12 Eylül'de maça çıkacak ilk sıkletten sporcumuz var. 13 Eylül'de de Avrupa ve dünya şampiyonu, Olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar, çok önemli bir sınava çıkacak. Kendisi favori sporculardan ama işi kolay olmayacak. Orada genç sporcular var, yeni yetişenler var. Yasemin'in durumu gayet iyi, beklenti her zamanki gibi var. Burada durumu iyi olduğu için daha çok güveniyorum. İnşallah ikinci kez dünya şampiyonu olarak, kadın güreşinde tarih yazmış olur. 2018'de ikinci olduktan sonra birlikte ağladık. Biz ikinciliği kabul etmeyen milletiz, bizim için şampiyonluk önemli" ifadelerini kullandı.

" Evin Demirhan, olimpiyatlarda madalya alabilecek kapasitede"

Avrupa şampiyonu Evin Demirhan'ın son durumu hakkında da bilgiler veren Efrahim Kahraman, sporcuların minderde canla başla mücadele edeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"10 sporcudan 7 tanesi genç sporcularımız. Burada favori olan sporcularımızdan Evin Demirhan; son Avrupa şampiyonu, dünya üçüncüsü. Bir sakatlık nedeniyle şampiyonaya katılamayacak. Bizim için tabii ki üzücü. Şu anda kendisi daha hırslı. Yakın zamanda düğün yaptığı halde şu anda kampta. Kampın sonuna kadar kalmayı tercih eden bir sporcu. Önümüzdeki yıl için bu fedakarlıkları yapan isim. Kapasitesi çok yüksek bir sporcu. Olimpiyatlarda da madalya alabilecek kapasitede. Ben, 2024 Paris Olimpiyatları'nda güzel başarılar elde edeceğine inanıyorum. Pandemiden dolayı 1.5 yıl ileriye gittik, o yüzden seneye kota maçlarımız var. Burada herkes kendisini göstermek için mücadele edecek. Biz de canla başla mücadele ederek, Türk bayrağımızı zirveye taşıyarak, İstiklal Marşı'mızı okutacağız. İnşallah Türk halkını sevindireceğiz."

Kadın Güreş Milli Takımı, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda; Zehra Demirhan (50 kg), Zeynep Yetgil (53 kg), Elvira Kamaloğlu (55 kg), Bedia Gün (57 kg), Ebru Dağbaşı (59 kg), Yağmur Çakmak (62 kg), Aslı Demir (65 kg), Nesrin Baş (68 kg), Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kg) ve Yasemin Adar Yiğit (76 kg) ile madalya mücadelesi verecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Milli güreşçiler, Dünya Şampiyonası öncesi açıklamalarda bulundu Milli güreşçiler, Dünya Şampiyonası öncesi açıklamalarda bulundu Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Sırbistan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Efrahim Kahraman: 'İnşallah Türk halkını sevindireceğiz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:59 İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden "düşük maaş" protestosu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri hatırlatıldı
16:07 Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 17:12:33. #1.13#
SON DAKİKA: Efrahim Kahraman: "İnşallah Türk halkını sevindireceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement