Kadın Judoculardan Rusya\'da Bronz Madalya

Kadın milli judocular, Rusya'da düzenlenen turnuvada 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Habarovsk kentinde gerçekleştirilen Rusya Judo Turnuvası'nda kadınlar 44 kiloda Ahsen Yıldırım ile 63 kiloda Rüya Ceylan tatamiye çıktı.

Müsabakalarını tamamlayan Ahsen Yıldırım ile Rüya Ceylan, turnuvayı üçüncülükle bitirdi.

Organizasyon, 21 Mayıs'ta sona erecek.