Kadın milli boksörler Sırbistan'da iki altın madalya kazandı - Son Dakika
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Kadın milli boksörler Sırbistan'da iki altın madalya kazandı

02.04.2022 00:38
Kadın milli boksörler Sırbistan'da iki altın madalya kazandı

59.Uluslararası Belgrad Kazananlar Boks Turnuvası'nda Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar altın madalya kazandı.

59.Uluslararası Belgrad Kazananlar Boks Turnuvası'nda Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar altın madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda olimpiyat ikincisi Buse Naz, 52 kiloda finalde İngiliz rakibi Charley Davison'la, Büşra Işıldar ise +81 kiloda Faslı rakibi Khadija Mardi'yle karşılaştı.

Her iki milli sporcu rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

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Altın Madalya, Sırbistan, Belgrad, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadın milli boksörler Sırbistan'da iki altın madalya kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın milli boksörler Sırbistan'da iki altın madalya kazandı - Son Dakika
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