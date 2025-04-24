Kadın taraftar, kendisine küfreden rakip takım taraftarlarına göğüslerini göstererek karşılık verdi - Son Dakika
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Spor

Kadın taraftar, kendisine küfreden rakip takım taraftarlarına göğüslerini göstererek karşılık verdi

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İngiltere'nin alt liglerinde oynanan Lincoln City - Bolton Wanderers maçında, Bolton takımını destekleyen bir kadın taraftar, kendisine hakaret eden rakip taraftarlara dans ederek ve orta parmağını göstererek karşılık verdi. Kadının bu hareketi, sosyal medyada hızla yayıldı. Bolton Wanderers, bu sezon beklentilerin altında bir performans sergiliyor. Bir zamanlar Premier Lig'de oynayan takım, şu anda alt liglerde mücadele ediyor ve play-off umutları giderek azalıyor.

24.04.2025 13:56  Güncelleme: 14:06
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İngiltere'nin alt liglerinde oynanan Lincoln City - Bolton Wanderers maçında yaşanan bir olay, sosyal medyada hızla yayıldı. Bolton takımını destekleyen bir kadın taraftar, kendisine hakaret eden rakip takım taraftarlarına beklenmedik bir şekilde karşılık verdi.

Olayın gelişimi şöyle: Lig Bir'de (League One) sekizinci sırada yer alan Bolton Wanderers, deplasmanda Lincoln City'ye 4-2 mağlup oldu. Maç sırasında ev sahibi Lincoln taraftarları, misafir tribünlerindeki bir kadın taraftara yönelik hakaret içeren tezahüratlar yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gri tayt ve beyaz üst giyen Bolton atkılı kadının, "Kaşar, kaşar, skor ne?" şeklindeki tezahüratlara ilk önce orta parmağını göstererek ve dans ederek karşılık verdiği görülüyor.

Hakaretlerin devam etmesi üzerine kadın, üstünü hafifçe kaldırarak altındaki spor üstünü gösterdi ve dans etmeye devam etti. Bu hareket, rakip tribünlerden yüksek sesli tezahüratlara neden oldu.

Olay sonrası sosyal medyada birçok kişi durumla ilgili yorum yaptı. Bazı kullanıcılar kadının davranışını espriyle karşılarken, bir taraftar "Her izlediğimde daha da kötüleşiyor. Bu da çok oldu" şeklinde yorum yaptı. Bir başka taraftar ise "Şakayı kabul edip biraz karşılık verdiği için bravo ona" diyerek kadını destekledi.

Bolton Wanderers, bu sezon beklentilerin altında bir performans sergiliyor. Bir zamanlar Premier Lig'de oynayan takım, şu anda alt liglerde mücadele ediyor ve play-off umutları giderek azalıyor. Maçta tecrübeli forvet James Collins'in attığı iki golle Lincoln City, Bolton'u 4-2 mağlup etti.

Kadın taraftar, kendisine küfreden rakip takım taraftarlarına göğüslerini göstererek karşılık verdi
Kadın taraftar, kendisine küfreden rakip takım taraftarlarına göğüslerini göstererek karşılık verdi
Kadın taraftar, kendisine küfreden rakip takım taraftarlarına göğüslerini göstererek karşılık verdi
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Bolton Wanderers, İngiltere, 3-sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın taraftar, kendisine küfreden rakip takım taraftarlarına göğüslerini göstererek karşılık verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Murat Çevre:
    HABER DEGERİ OLMAYAN BİR KONU 14 5 Yanıtla
  • Murat denizli:
    malmısınız siz 9 4 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan:
    ortalık sallanıyor yaptığınız habere bakın ya edep illede edep 4 3 Yanıtla
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