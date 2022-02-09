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Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. etap şampiyonu Gaziantep Doruk - Son Dakika

Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. etap şampiyonu Gaziantep Doruk

09.02.2022 16:52
Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. etap şampiyonu Gaziantep Doruk

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap Müsabakaları'nın şampiyonu Gaziantep Doruk Spor Kulübü oldu.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap Müsabakaları'nın şampiyonu Gaziantep Doruk Spor Kulübü oldu.

5 gün süren müsabakalarda şampiyon; Gaziantep Doruk Spor Kulübü, ikinci Gaziantep Polis Gücü ve üçüncü Alanya Yıldızları Spor Kulübü oldu. Kırıkkale Gençlik Spor Kulübü'nden Ece Şahiner gol kralı olurken, Esma Hüsne İdik yıldız adayı oldu. Gaziantep Doruk Spor Kulübü'nden Berfin Epengin en iyi kaleci ve Zeliha Kendir en iyi oyuncu seçildi. Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve federasyon yetkilileri verdi.

"Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da yapılacak"

Avrupa Erkekler Kulüpler Hokey Şampiyonası 7 ülkenin katılımıyla 11-13 Şubat tarihlerinde; Avrupa Kadınlar Kulüpler Hokey Şampiyonası 7 ülkenin katılımıyla 18-20 Şubat tarihlerinde Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. etap şampiyonu Gaziantep Doruk
Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. etap şampiyonu Gaziantep Doruk
Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. etap şampiyonu Gaziantep Doruk
Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. etap şampiyonu Gaziantep Doruk
Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. etap şampiyonu Gaziantep Doruk

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Alanya, Hokey, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. etap şampiyonu Gaziantep Doruk - Son Dakika Spor


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