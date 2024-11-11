Kadir Sağlam, Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı

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TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu 6'ncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlık seçiminde Şahin Özen ve Kadir Sağlam başkanlık için yarıştı.

Sualtı Sporları Federasyonu 6'ıncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'na 131 delegeden 113'ü katıldı.

Yönetim ve mali raporların ibra edildiği seçimde 2 oy geçersiz sayılırken 86 oy alan Kadir Sağlam, Sualtı Sporları Federasyonunda yeni başkan seçildi. Diğer aday Şahin Özen ise 25 oyda kaldı.

Sualtı Sporları Federasyonu 6'ıncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkan seçilen Kadir Sağlam'ın yönetim kurunda " Hakan Arslan, Dinçer Çeribaş, Ahmet Cumhur Sakız, Devrim Cenk Ulusoy, Ayhan Kasap, Celal Kavaz, Tahsin Ceylan, Kamil Esen, Oğuz Kağan Yazıcı ve İsmail Kaşdemir yer aldı.