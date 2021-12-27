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Kadir Taşoğlu, HD Elazığ Karakoçan FK'da - Son Dakika

Kadir Taşoğlu, HD Elazığ Karakoçan FK'da

27.12.2021 19:10
Kadir Taşoğlu, HD Elazığ Karakoçan FK'da

Elazığ Karakoçan FK, ara dönemdeki ilk transferini yaptı ve Esenler Erokspor'dan ön libero Kadir Taşoğlu'nu kadrosuna kattı.

Elazığ Karakoçan FK, ara dönemdeki ilk transferini yaptı ve Esenler Erokspor'dan ön libero Kadir Taşoğlu'nu kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig ekiplerinden HD Elazığ Karakoçan FK, ara transfer dönemindeki ilk imzasını attırdı. Yıllarca Elazığspor'da forma giyen ve sezonbaşı Esenler Erokspor'a transfer olan tecrübeli ön libero Kadir Taşoğlu, ligin ikinci yarısından itibaren mavi-beyazlı ekibin başarısı için ter dökecek. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreniyle Kadir, resmi sözleşmeye imza attı. Esenler Erokspor'la 2 yıllık sözleşmesi bulunan Kadir Taşoğlu, HD Elazığ Karakoçan'da yarım sezonluğuna kiralık olarak forma giyecek. - ELAZIĞ

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Elazığspor, Karakoçan, Esenler, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadir Taşoğlu, HD Elazığ Karakoçan FK'da - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kadir Taşoğlu, HD Elazığ Karakoçan FK'da - Son Dakika
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