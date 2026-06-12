Kadriye Berfin Aşık Dünya Şampiyonası İçin Sofya'da

Teniste geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda hem tekler hem de çiftlerde altın madalya kazanan down sendromlu Kadriye Berfin Aşık, Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da başarısını sürdürmek istiyor.

İzmir'de yaşayan down sendromlu 25 yaşındaki Kadriye Berfin Aşık, yüzme başta olmak üzere birçok sporu denedikten sonra 2015 yılında Ulusal Down Sendromu Derneği projesi sayesinde tenisle tanıştı.

Başta tenisi sevemeyen ve bu sporu bırakan Kadriye Berfin, 2017 yılında yeniden dönüş yaptığı bu alanda yoğun bir antrenman dönemi geçirip bir yıl sonra milli takıma seçildi.

2024 yılında Antalya'da "Trisome Games 2024 Down Sendromlu Sporcular Dünya Şampiyonası"nda 2 bronz, 1 gümüş madalya kazanarak dikkati çeken genç sporcu, geçen yıl yıl Prag'da düzenlenen Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nın tenis branşında hem teklerde hem de çiftlerde 2 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye şampiyonlukları da bulunan Kadriye Berfin, yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bu kez dünya şampiyonluğu için korta çıkacak.

Hazırlıklarını tamamlayan genç sporcu, Avrupa'nın ardından dünya şampiyonu da olmak istiyor.

"Ülkem için birinci olmaya çalışıyorum"

Kadriye Berfin Aşık, AA muhabirine, tenis sporunu çok sevdiğini ve her zaman oynamak istediğini söyledi.

Ailesi sayesinde bu spora başladığını aktaran Kadriye Berfin, "Çok mutluyum. İyi ki tenis sporunu yapıyorum. Avrupa'da şampiyon olduğumda 'Ben bunu yapacağım.' diye içimden söyledim ve birinci oldum. Ülkem için birinci olmaya çalışıyorum." dedi.

Dünya Şampiyonası'nda da birinci olmak istediğini vurgulayan Kadriye Berfin, "Orada da ülkem ve vatanım için bunu yapmaya hazırım. Hazırım, bomba gibiyim. Benim karşıma kimin çıkacağını biliyorum. Kim çıkarsa çıksın onu yeneceğim ve birinci olacağım. Ülkemin adını herkese duyuracağım." ifadelerini kullandı.

Anne Serpil Aşık ise kızının tenisi çok sevdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Milli takıma sürekli giriyor. Prag'da 2 tane altın madalya aldı. Bu yıl yine Türkiye birincisi oldu. Şimdi de dünya şampiyonluğu için Sofya'ya gidecek. Kızım sporla çok daha aktif, hareketli oldu. Günlerimiz dolu dolu geçiyor. Hemen hemen her gün spor yapıyoruz."

"Performansını olduğu gibi aktarırsa Sofya'da dünya şampiyonu olacaktır"

Tenis antrenörü Batın Arsal da Kadriye Berfin ile 5 aydır birlikte çalıştıklarını ve hedefleri olduğunu belirtti.

Arsal, "Tüm turnuvalara gidiyor. Milli takım seçmelerinde birinci oldu. Dünya Şampiyonası'nda Berfin'in geçen yıldan tanıdığı bir rakibi var. Bu performansı olduğu gibi aktarırsa Sofya'da dünya şampiyonu olacaktır." diye konuştu.