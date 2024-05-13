Kahramankazan Belediyespor Kulübü S2 kategorisinde ikincilik elde etti - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyespor Kulübü S2 kategorisinde ikincilik elde etti

Kahramankazan Belediyespor Kulübü S2 kategorisinde ikincilik elde etti

Kahramankazan Belediyespor Kulübü'nün sporcuları, Samsun'da gerçekleşen 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın S2 kategorisinde ikincilik elde ederek bir başarıya daha imza attı.

13.05.2024 16:49  Güncelleme: 16:51
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Kahramankazan Belediyespor Kulübü'nün sporcuları, Samsun'da gerçekleşen 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın S2 kategorisinde ikincilik elde ederek bir başarıya daha imza attı.

Kahramankazan Belediyespor Kulübü sporcularından Pilot Oğuzhan Türkvatan ve Co-Pilot Hüseyin Hasret Yılmaz, 10-12 Mayıs tarihlerinde Vezirköprü'de start alan 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ilk ayağını ikincilik kupası alarak tamamladılar.

Samsun Otomobil Spor Kulübü (SAMOSK) tarafından düzenlenen yarış, şehrin Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına renk katarken Kahramankazan'lılara da kupa sevinci yaşattı. Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın öncülüğünde "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Programı" kapsamında yer alan organizasyon, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Vezirköprü Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya'nın katkılarıyla düzenlenen heyecanlı yarış, 14. kez Vezirköprü topraklarında izleyicilerle buluştu.

Organizasyonda 32 araç ve 64 sporcu mücadele etti. 10 Mayıs Cuma akşamı saat 17.30'da Vezirköprü Çamlık Parkı'nda başlayan yarış, Pazar günü saat 17.00'de seyirci özel etabında gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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