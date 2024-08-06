Kahramankazan Belediyespor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Spor

Kahramankazan Belediyespor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına Kulüp Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

2024-2025 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ankara Sezai Yıldırım Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Kahramankazan Belediyespor, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yeni sezon hazırlıklarına başlamak için Kahramankazan Sentetik Saha'da toplanan takım ilk antrenmanını teknik direktör Ahmet Uçar yönetiminde Kulüp Başkanı Çırpanoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirdi.

"Kahramankazan'ın evlatlarına destek verin"

Çok sayıda taraftarın yeni sezonu merakla beklediklerini söyleyen Kulüp Başkanı Çırpanoğlu, "Yeni sezonda hedefimiz Yerel Amatör kategorisinden Bölgesel Amatör kategorisine yükselmek. Hocamız ve kulüp sporcularımız üst lige çıkma heyecanını bizlere yaşatmak için ellerinden geleni yaparak inşallah bizleri gururlandıracaklar. Sizlerde Kahramankazan'ın evlatlarına, semtimizin çocuklarına destek verin. Yeni sezona hızlı bir giriş yapalım" dedi.

Kahramankazan Belediyespor Kulübü, 2024-2025 sezonu öncesinde Teknik Adam Ahmet Uçar kontrolünde antrenmanlarını sürdürecek ardından fikstür ve tarihlerin yayınlanması ile birlikte bir üst lige çıkmak için mücadele edecek. - ANKARA