Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TVF Kadınlar 2. Ligi 15. Grup 12. haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Zeugma Gaziantep Spor'u 3-0 mağlup etti. Gaziantep Yurt Spor Salonu'nda oynanan mücadelede temsilci, setleri 25-17, 25-18 ve 25-18 kazanarak galibiyete ulaştı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 15. Grup'un 12. haftasında deplasmanda Zeugma Gaziantep Spor ile karşılaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, rakibini 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 15. Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin 12. haftasında deplasmanda Zeugma Gaziantep Spor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Yurt Spor Salonunda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Kahramanmaraş temsilcisi, ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. Oyun üstünlüğünü ikinci ve üçüncü setlerde de sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, bu setleri 25-18 ve 25-18'lik skorlarla tamamlayarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Kaynak: İHA
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