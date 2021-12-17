Kahramanmaraş'ta amatör spor kulüplerine destek

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek,"Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için yapılabilecek en güzel şey sportif akitivitelerdir" dedi.

Başkan Mahçiçek, Hürriyet Spor Salonunda amatör spor kulüplerine yardım malzemelerinin dağıtımı nedeniyle düzenlenen etkinlikte, " Kahramanmaraşspor'un başkanlığını yaptım. Belediye olarakda spor yatırımlarına önem veriyoruz. 7 havuz, 12 halı saha, bilgi ve kültür evlerimiz içerisinde fitness salonları yaptık. Park ve site bahçelerine 5'li setler halinde fitness aletleri yerleştirdik. Yani gençlerimiz için ne lazımsa onu yapmaya gayret ettik. Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi kapsamında 5'li setler halinde ilkokul 2'den itibaren 80 bin kitabı sadece Onikişubat'ta değil, tüm Kahramanmaraş'a dağıttık. Sonra da Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber bir sınav yaptık. Özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının hazırlanması için ücretsiz üniversite hazırlık kursları açtık. Geçen sene yüzde 83 başarı oranıyla öğrencilerimiz üniversiteyi kazandılar. Her zaman şunu söylüyoruz. Fiziki çalışmalardan önce eğitim çalışmalarımız gelir. Eğitim deyince okumadan tutun sportif aktivitelere kadar hepsi içerisinde. Eğitimde de sporda da sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Geçenlerde ziyaretimize görme engelli goalball takımımız geldi kendilerine malzeme desteğinde bulunduk ve müsabakalarına gidebildiler. Takımdan iki kızımız olimpiyatlara katılarak şampiyon oldular. Bir kızımız yüzmede Avrupa 3.'sü olmuş. Kahramanmaraş'ta her alanda değerli insan yetiştirmek için gayret edeceğiz ve şampiyonlar da çıkmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan, "Bugün burada 27 spor kulübümüze malzeme desteği yapılacak. Futbol, voleybol, hentbol, engelliler yüzme branşımız, hokey kulüplerimiz var. 210 tane futbol topu, 27 voleybol topu, 10 hentbol topu, 576 eşofman takım, 500 yağmurluk, 462 futbol ayakkabısı, 84 spor ayakkabı, 64 forma, kız-erkek mayo, masa tenisi raket ve topu ve daha birçok malzeme için kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Cemil Boz,"Yerel yönetimlerden amatör kulüplerimize destek görmek gerçekten çok önemli. Göreve geldiğim günden beri Hanefi Başkanımın adı sık sık bu tür yardımlarla anılıyor. Tekrar desteklerinden dolayı Hanefi Başkanıma şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ