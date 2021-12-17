Üye Girişi
Kahramanmaraş'ta amatör spor kulüplerine destek - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta amatör spor kulüplerine destek

17.12.2021 12:56
Kahramanmaraş'ta amatör spor kulüplerine destek

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek,"Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için yapılabilecek en güzel şey sportif akitivitelerdir" dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek,"Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için yapılabilecek en güzel şey sportif akitivitelerdir" dedi.

Başkan Mahçiçek, Hürriyet Spor Salonunda amatör spor kulüplerine yardım malzemelerinin dağıtımı nedeniyle düzenlenen etkinlikte, " Kahramanmaraşspor'un başkanlığını yaptım. Belediye olarakda spor yatırımlarına önem veriyoruz. 7 havuz, 12 halı saha, bilgi ve kültür evlerimiz içerisinde fitness salonları yaptık. Park ve site bahçelerine 5'li setler halinde fitness aletleri yerleştirdik. Yani gençlerimiz için ne lazımsa onu yapmaya gayret ettik. Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi kapsamında 5'li setler halinde ilkokul 2'den itibaren 80 bin kitabı sadece Onikişubat'ta değil, tüm Kahramanmaraş'a dağıttık. Sonra da Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber bir sınav yaptık. Özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının hazırlanması için ücretsiz üniversite hazırlık kursları açtık. Geçen sene yüzde 83 başarı oranıyla öğrencilerimiz üniversiteyi kazandılar. Her zaman şunu söylüyoruz. Fiziki çalışmalardan önce eğitim çalışmalarımız gelir. Eğitim deyince okumadan tutun sportif aktivitelere kadar hepsi içerisinde. Eğitimde de sporda da sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Geçenlerde ziyaretimize görme engelli goalball takımımız geldi kendilerine malzeme desteğinde bulunduk ve müsabakalarına gidebildiler. Takımdan iki kızımız olimpiyatlara katılarak şampiyon oldular. Bir kızımız yüzmede Avrupa 3.'sü olmuş. Kahramanmaraş'ta her alanda değerli insan yetiştirmek için gayret edeceğiz ve şampiyonlar da çıkmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan, "Bugün burada 27 spor kulübümüze malzeme desteği yapılacak. Futbol, voleybol, hentbol, engelliler yüzme branşımız, hokey kulüplerimiz var. 210 tane futbol topu, 27 voleybol topu, 10 hentbol topu, 576 eşofman takım, 500 yağmurluk, 462 futbol ayakkabısı, 84 spor ayakkabı, 64 forma, kız-erkek mayo, masa tenisi raket ve topu ve daha birçok malzeme için kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Cemil Boz,"Yerel yönetimlerden amatör kulüplerimize destek görmek gerçekten çok önemli. Göreve geldiğim günden beri Hanefi Başkanımın adı sık sık bu tür yardımlarla anılıyor. Tekrar desteklerinden dolayı Hanefi Başkanıma şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta amatör spor kulüplerine destek
Kahramanmaraş'ta amatör spor kulüplerine destek
Kahramanmaraş'ta amatör spor kulüplerine destek

Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş, Futbol, Hanefi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kahramanmaraş'ta amatör spor kulüplerine destek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:53 Son Dakika: Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Volkan Demirel
12:43 Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!
12:42 Asgari ücret zammı, BES yatırımcılarına yaradı! Devletten alacakları teşvik 30 bin TL'ye çıktı
12:41 Son Dakika: Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
12:28 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim
12:08 Sapık öğretmenin sicili: Öğrencileri kitap okutma bahanesiyle kucağına oturtup taciz etmiş
12:08 Son Dakika: Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesinde kötü haber!
12:08 Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, istifası sonrası bombaladı: Fenerbahçe ile dostluk hayata aykırı
12:04 Son Dakika! Sahte içki sadece İstanbul'da 22 can aldı, 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor
12:03 Seren Serengil ameliyata alındı! Ayrılık videosu çekip helallik istedi
Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı!         
12:56
Kaza yapan polis, paniğe kapılan annesini görüntülü aradı: Kurban olayım sana Kaza yapan polis, paniğe kapılan annesini görüntülü aradı: Kurban olayım sana         
12:54
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Son Dakika: Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son Dakika: Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!         
12:41
Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu öne sürülen şahıs yakalandı Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu öne sürülen şahıs yakalandı         
12:13
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü         
10:51
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı         
09:46
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 13:03:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta amatör spor kulüplerine destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement