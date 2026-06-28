Kahramanmaraş'ta Güreş Festivali - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Güreş Festivali

28.06.2026 19:27
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23. Dereköy Karakucak ve Şalvar Güreş Festivali'nde 454 sporcu mücadele etti, başpehlivanlar belirlendi.

Kahramanmaraş'ta 23. Geleneksel Dereköy Karakucak ve Şalvar Güreş Festivali düzenlendi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle Dereköy Mahallesi'ndeki Şeref Eroğlu Güreş Er Meydanı'nda gerçekleştirilen festivale 14 ilden 454 sporcu katıldı.

Karakucak güreşlerinin final müsabakasında Doğan Uzun'u mağlup eden Emin Demir, başpehlivanlık unvanını kazandı.

Şalvar güreşlerinde ise Alper Domurcuk'u yenen Emre Batuhan Karslı, başpehlivan oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivalin düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür ederek, güreşçilere başarılar diledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ata sporu güreşin Kahramanmaraş'ta önemli spor dallarından biri olduğunu belirterek, güreşin mertliğin, birlik ve kardeşliğin simgesi olduğunu söyledi.

Ata sporu güreşi yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini ifade eden Akpınar, "Yıl içerisinde üç güreş festivali düzenliyoruz. Dereköy, Baydemirli ve Boyalı mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz festivallerle ata sporumuzu yaşatıyoruz. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bu bizim için büyük bir onurdur. Dereköy'de düzenlediğimiz festivalin hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm güreşçilerimize başarılar temenni ediyorum." dedi.

Festivale, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Muhammed Aydoğar, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kahramanmaraş'ta Güreş Festivali - Son Dakika

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