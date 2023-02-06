Süper Lig kulüpler, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
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Süper Lig kulüpler, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

06.02.2023 15:37

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde yıkım ve ölümlere neden olurken Süper Lig kulüpleri de sessiz kalmadı. Süper Lig'in önde gelen kulüpleri, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ili vururken Süper Lig'in dev kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon spor'dan depremden etkilenen ve enkaz altında kalan vatandaşlarımız için sosyal medyadan yardım çağrısı geldi.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü olarak merkezi Kahramanmaraş olan ve tüm ülkemizi etkileyen depremle ilgili gelişmeleri üzülerek takip etmekteyiz. AFAD iş birliğinde resmi derneklerimiz, spor okullarımız ve taraftar grubumuz vasıtasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu ve Taçspor Tesisleri'nde toplanacak yardımlar ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise, "Ülkemizin yanındayız. Kulübümüz, deprem için çalışmalara başladı. Türkiye'nin en büyük 'Sivil Toplum Kuruluşu' olarak bugüne kadar ülkesinin, vatandaşının yanında olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugün yaşanan milli felaket karşısında en faydalı adımı atmak için çalışmalara ivedilikle başladık. Yapılacak görüşmeler neticesinde belirleyeceğimiz eylem planıyla afet bölgelerindeki vatandaşlarımızın yanında olacağımızı belirtiyoruz." denildi.

Sosyal medyadan seslendiler! Süper Lig'in devlerinden destek çağrısı

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan çağrıda da, "Kulübümüz, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere yardım kampanyası düzenleyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyadan seslendiler! Süper Lig'in devlerinden destek çağrısı

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Bordo-mavili kulüpten açıklamada, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yardımlarınızı bekliyoruz." denildi.

Sosyal medyadan seslendiler! Süper Lig'in devlerinden destek çağrısı
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Son Dakika Spor Süper Lig kulüpler, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika


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