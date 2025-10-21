Bandırma Sanayi Spor kalecisi antrenmanda hayatını kaybetti

Bandırma Sanayi Spor takımıyla birlikte antrenman yapan kaleci Oğuzhan Kamacı, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden takım arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

28 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 28 yaşındaki Kamacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kamacı'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. -