Kalp krizi geçiren Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso taburcu oldu - Son Dakika
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Kalp krizi geçiren Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso taburcu oldu

07.06.2022 13:39
Kalp krizi geçiren Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso taburcu oldu

Real Madrid Kulübü, 5 Haziran'da kalp krizi geçiren basketbol takımının başantrenörü Pablo Laso'nun hastaneden taburcu olduğunu bildirdi.

Real Madrid Kulübü, 5 Haziran'da kalp krizi geçiren basketbol takımının başantrenörü Pablo Laso'nun hastaneden taburcu olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Laso'nun Madrid'deki kaldığı hastaneden taburcu olduğunu ve tedavisine evde devam edileceğini duyurdu.

54 yaşındaki İspanyol başantrenör, 5 Haziran'da sabaha karşı evinde kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede kalp kateterizasyonu yapılmıştı.

İspanya 1. Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Baskonia ile eşleşen ve şimdiye kadar oynanan maçlarda rakibine karşı 2-0'lık üstünlüğü olan Real Madrid'de Laso'nun rahatsızlığından dolayı yerine yardımcısı Chus Mateo kalan maçlarda takımın başında çıkacak.

Real Madrid, Baskonia'yı bugün deplasmanda yenmesi halinde serideki üstünlüğünü 3'e çıkararak adını finale yazdıracak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kalp krizi geçiren Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso taburcu oldu - Son Dakika

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