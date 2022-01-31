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Kanada Milli Takımı'nı Beşiktaşlı futbolcular sırtlıyor - Son Dakika

Kanada Milli Takımı'nı Beşiktaşlı futbolcular sırtlıyor

31.01.2022 10:18
Kanada Milli Takımı'nı Beşiktaşlı futbolcular sırtlıyor

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson'ın "en fazla forma giyen futbolcu" unvanını taşıdığı Kanada Milli Takımı'nda bir rekor da Cyle Larin'den geldi.

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson'ın "en fazla forma giyen futbolcu" unvanını taşıdığı Kanada Milli Takımı'nda bir rekor da Cyle Larin'den geldi. Larin, 2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu Elemeleri final turu 10'uncu maçında ABD karşısında bulduğu golle Kanada Milli Takım tarihinin en fazla gol atan futbolcusu oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu Elemeleri final turu 10'uncu maçında Kanada, evinde ABD ile karşı karşıya geldi. Kanada mücadeleden 7'nci dakikada Larin, 90+5'inci dakikada da Adekugbe'nin golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Puanını 22'ye yükselten Kanada, gruptaki liderliğini sürdürdü.

TAKIMI BEŞİKTAŞLILAR SIRTLIYOR

Kanada Milli Takımı'nı Beşiktaşlılar sırtlamaya devam ediyor. ABD ile oynanan maçta forma şansı bulamamasına karşın milli takımın formasını 91 kez terleterek rekoru elinde bulunduran Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson'dan sonra bir rekor da en fazla gol atan futbolcu unvanıyla Larin'den geldi. Karşılaşmanın 7'nci dakikasında fileleri havalandırarak gol sayısını 23'e çıkaran Larin, adını tarihe yazdırdı. 26 yaşındaki oyuncu, 23 golle Kanada Milli Takımı'nın en fazla gol atan oyuncusu oldu.


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Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Kanada, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kanada Milli Takımı'nı Beşiktaşlı futbolcular sırtlıyor - Son Dakika
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