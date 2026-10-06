Kane yıldızlaştı, İngiltere Çekya\'yı 3 golle devirdi

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İngiltere ile Çekya karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere, 3-0 kazandı.

3 GOLLE 3 PUAN

Ev sahibi İngiltere'ye Çekya karşısında galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Vladimir Coufal (K.K), 40 ve 57. dakikada Harry Kane kaydetti.

KANE 91. GOLÜNÜ ATTI

İki golle yıldızlaşan Harry Kane, İngiltere formasıyla çıktığı 125 maçta 91'nci golünü atmayı başardı.

9 PUANA ULAŞTI

Bu sonuçla birlikte İngiltere puanını 9'a yükseltirken Çekya, henüz puanla tanışamadı. Grubun bir sonraki maç haftasında İngiltere, Hırvatistan'ı konuk edecek. Çekya ise kendi sahasında İspanya'yı ağırlayacak.