Kapıkaya, Yamaç Paraşütü İçin Eşsiz

Spor

Trabzon, Ordu ve Samsun'dan, Bafra'ya gelen yamaç paraşütü sporcuları, Kapıkaya bölgesine hayran kaldıklarını dile getirdi.

Trabzonlu P5 yamaç paraşütü pilotu Lokman Aslan'ın organizasyonuyla Bafra'nın turizm değeri Kapıkaya'ya gelen 22 sporcu, bölgenin uçuş için en uygun alan olduğunu belirtti.

Organizasyonu düzenleyen Lokman Aslan, daha önce festival için Kapıkaya'ya geldiğini hatırlatarak, "Doğasını ve uçuşa elverişliliğini bildiğim için tekrar gelmek istedik. Trabzon, Ordu ve Samsun'dan 22 arkadaşla beraber iki gün kamp yapıp, uçuşlar gerçekleştirdik. Kapıkaya, bölgenin en uygun uçuş alanlarından biri. Rüzgar stabil olduğunda saatlerce havada kalabiliyoruz, tepeye iniş yapabiliyoruz. Yılın her dönemi burada uçuş yapılabilir" diye konuştu.

Kapıkaya'nın doğasına hayran kaldığını belirten Aslan, "Burası kamp, uçuş, hiking, trekking ve kano gibi aktiviteler için oldukça uygun. Yetkililerin buranın değerini bilmeleri ve gerekli altyapı hizmetlerini bir an önce sağlamaları gerekiyor. Ayrıca Çağşur Kebabı da oldukça lezzetli" diyerek sözlerini tamamladı. - SAMSUN