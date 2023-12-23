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Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, ParaVoley EuroLeague maçlarını Karabük'te oynayacak - Son Dakika
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Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, ParaVoley EuroLeague maçlarını Karabük'te oynayacak

Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, ParaVoley EuroLeague A Grubu maçlarını, nisan ayında Karabük'te oynayacak. Kulüp Başkanı Bülent Çağlayan, Karabük'e alınan maçlar için destek ve ilgi beklediğini belirtti.

Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, ParaVoley EuroLeague maçlarını Karabük\'te oynayacak
23.12.2023 - 18:15,
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Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Oturarak Voleybol (ParaVoley) EuroLeague A Grubu maçlarını, nisan ayında Karabük'te oynayacak.

Kulüp Başkanı Bülent Çağlayan, yaptığı açıklamada, ParaVoley EuroLeague maçlarının, Karabük'e alınmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

ParaVoley EuroLeague maçlarının Karabük'e alınmasının çok önemli olduğunu belirten Çağlayan, şunları kaydetti:

"Bunu fırsata çevirip başarılı olacağız. Başarılı olmak için sahada olacağız. Geçtiğimiz yıl süper lige çıkmış ve ayağının tozu ile Avrupa maçlarına çıkacak olan takımımızın Avrupa'da derece yapması için ciddi hazırlıklar yapıyoruz. Maçlar için Karabük halkından destek ve ilgi bekliyorum. Bu destekle ben inanıyorum ki; hem Avrupa'da ilk üç de olacağız, hem de süper lig şampiyonluğu yaşayacağız."

Kaynak: AA
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