Karabük İdman Yurdu, Amasyaspor\'u 1-0 Yendi

TFF 3. Lig 3. Grup 21. haftasında Karabük İdman Yurdu, evinde karşılaştığı Amasyaspor FK'yı 1-0 mağlup etti.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Hasan Kaçar, Volkan Esen, Erdinç Tufan
Karabük İdman Yurdu: Haktan Şentürk, Mustafa Can Birol, Aslan Gök, Osman Boz, Seyit Ali Kahya(Caner Can Kaya dk. 90+1), Muhammed Semih Kocatürk, Mertcan Koç(Göksu Mutlu dk. 68), Mustafa Yorulmaz, Mehmet Durgut(Barış Sungur dk. 68), Kaan Erdoğan(Mustafa Arda Akkaş dk. 81), Yakup Ramazan Zorlu(Berkcan Cengiz dk. 90+1)
Amasyaspor FK: Samet Karabatak, Burak Can Alakuş, İlker Akar, Bayram Enes An, Tamer Aşık (Mehmet Berkay Çakıcı dk. 76), Mustafa Acar, Arda Keser(Berkan Çakır dk. 68), Ahmet Mumin Papaker(İsmail Türkoğlu dk. 46), Alperen Doğan, Güney Sağır(Ali Tarkan dk. 46), Fahri Yağız Parlak(Şükrü Kaan Kılıçaslan dk. 59)
Gol: Osman Boz (dk. 21) (Karabük İdman Yurdu)
Sarı kartlar: Yakup Ramazan Zorlu (Karabük İdman Yurdu), Bayram Enes An, Mustafa Acar (Amasyaspor FK) - KARABÜK
