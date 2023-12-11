Karadağ\'da IBSA Avrupa Golbol Şampiyonası devam ediyor

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Karadağ'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Golbol Şampiyonası, grup müsabakalarıyla devam ediyor.
Başkent Podgoritsa'daki organizasyonda Golbol Erkek Milli Takımı, ikinci maçında Ukrayna'ya 4-1 mağlup oldu. Milliler, ilk maçında Finlandiya'yı 10-5 yenmişti.
Golbol Kadın Milli Takımı ise ilk iki maçında Almanya'yı 10-0, Büyük Britanya'yı 5-3 mağlup etmişti.
Şampiyona 16 Aralık Cumartesi günü sona erecek.
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