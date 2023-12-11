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Karadağ'da IBSA Avrupa Golbol Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika
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Karadağ'da IBSA Avrupa Golbol Şampiyonası devam ediyor

Karadağ'da düzenlenen IBSA Avrupa Golbol Şampiyonası'nda Golbol Erkek Milli Takımı Ukrayna'ya mağlup oldu. Golbol Kadın Milli Takımı ise Almanya ve Büyük Britanya'yı yenerek başarılı bir performans sergiledi. Şampiyona 16 Aralık'ta sona erecek.

Karadağ\'da IBSA Avrupa Golbol Şampiyonası devam ediyor
11.12.2023 - 21:45,
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Karadağ'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Golbol Şampiyonası, grup müsabakalarıyla devam ediyor.

Başkent Podgoritsa'daki organizasyonda Golbol Erkek Milli Takımı, ikinci maçında Ukrayna'ya 4-1 mağlup oldu. Milliler, ilk maçında Finlandiya'yı 10-5 yenmişti.

Golbol Kadın Milli Takımı ise ilk iki maçında Almanya'yı 10-0, Büyük Britanya'yı 5-3 mağlup etmişti.

Şampiyona 16 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA
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