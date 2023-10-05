Karadağ'da Uzun Yatma Yarışmasını Kazananlar Belli Oldu - Son Dakika

Karadağ'da Uzun Yatma Yarışmasını Kazananlar Belli Oldu

Karadağ\'da Uzun Yatma Yarışmasını Kazananlar Belli Oldu
Son Güncelleme: 05.10.2023 14:55

Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında düzenlenen uzun yatma yarışmasında Lidija Markovic ve Filip Knezevic birlikte birinci oldu. Yarışmayı kazanan ikili, 1000 avro ödülün sahibi oldu ve 'en tembel vatandaş' unvanını paylaştı. Yarışmada, katılımcılar 1200 saate yakın süre boyunca yatarak rekor kırdı.

Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışmasını 49'uncu günde Lidija Markovic ve Filip Knezevic kazandı.
Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmayı kazanan Markovic ve Knezevic, 1000 avro ödülü ve "en tembel vatandaş" unvanlarını paylaştı.
Bu yıl 12'nci kez düzenlenen yarışmada ödül kazananlar, 1200 saate yakın süre yatarak, yarışma rekorunu da kırdı.
Daha önceki yıllarda birkaç gün süren yarışmada, katılımcıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayıldı.
Yarışmacılar, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabildi.

Kaynak: AA

Karadağ, Turizm, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadağ'da Uzun Yatma Yarışmasını Kazananlar Belli Oldu - Son Dakika
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