Karagümrük, Ümraniyespor'u Geçti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Mehmet Kapluhan, Faruk Yağlı
Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Dimitri Cavare, Batuhan Arıcı (Serkan Göksu dk. 69), Bernardo Benny, Engjell Hoti (Furkan Apaydın dk. 69), Jurgen Bardhi, Barış Ekincier (Atalay Babacan dk. 69), Batuhan Çelik (Minchev dk. 84), Mehmet Büyüksayar (Soukou dk. 60)
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Muhammet Fatih Karasu, Servet Fidan, Glumac, Yunus Emre Yılmaz
Teknik Sorumlusu: Hüsamettin Balcı
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Talha Ülvan, Berkay Dabanlı, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Muhammed Mert (Atakan Çankaya dk. 63), Adnan Uğur, Dovedan (Barış Kalayci dk. 63), Arda İbrahim Akgün (Tarık Tuğyan dk. 77), Ahmet Sivri (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 84), Baran Demiroğlu
Yedekler: Furkan Akyüz, Yiğit Fidan, Halil Cengiz, Burak Arıkan, Ulaş Oktay Yıldız, Taha Özgür
Teknik Direktör: David Sassarini
Goller: Benny (dk. 10) (Ümraniyespor), Ahmet Sivri (dk. 55 ve 65) (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Furkan Apaydın (dk. 76) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Batuhan Arıcı, Benny, Soukou (Ümraniyespor), - İSTANBUL
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