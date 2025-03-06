Karagümrük'ün Teknik Direktörü Üzüntülü - Son Dakika
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Karagümrük'ün Teknik Direktörü Üzüntülü

Orhan Ak, Bandırmaspor'a 2-1 kaybedilen maçta en kötü 1 puanla çıkabileceklerini söyledi.

06.03.2025 00:15
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- Orhan Ak: "En kötü 1 puanla çıkabileceğimiz maçı kaybettik"

İSTANBUL - Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bandırmaspor'a 2-1'lik skorla kaybeden Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Orhan Ak, en kötü beraberlikle sahadan ayrılabilecekleri maçta yenildiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Bandırmaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, "Çok üzgünüz. Kendi sahamızda oynadığımız maçı kazanmayı çok istiyorduk. Geçen haftaki ve dünkü sonuçlardan sonra bu maçın önemi daha da artmıştı. Çalışmaya çok fazla vaktimiz olmadı. Bandırmaspor'un savunmada bekleyerek geçiş hücumu yapacağını tahmin ediyorduk ve duran toplarda çok etkililerdi. Nitekim oyunun ilk yarısında duran topla golü buldular. Oyunu sonuna kadar domine eden takım biz olduk. Beklediğimiz bir senaryoydu. Oyunun yönünü değiştirmede daha hızlı olabilirdik. Bandırmaspor'un hakkını vermek lazım, alan savunmasını çok iyi yaptılar. Verilmeyen golümüz sayılsaydı daha farklı bir senaryo olabilirdi. İkinci yarı daha fazla risk aldık. Bazı fırsatlar geldi ama değerlendiremedik. 90+5'te beraberliği yakaladık. Belki de hayatımda hem oyuncuyken hem antrenörken böyle bir şey yaşıyorum. Kazanma arzusundan dolayı, oyuncularımızın yaptığı reaksiyondan dolayı çok basit bir şekilde ikinci golü yedik. Yediğimiz gol hiç açıklanabilecek bir şey değil. En kötü 1 puanla çıkabileceğimiz maçı kaybederek üzüntülü bir kapanış yaptık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Orhan Ak, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük'ün Teknik Direktörü Üzüntülü - Son Dakika

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