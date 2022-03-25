Karaköprü Belediyespor Fethiye'ye hazırlanıyor - Son Dakika
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Karaköprü Belediyespor Fethiye'ye hazırlanıyor

25.03.2022 10:24
Karaköprü Belediyespor Fethiye'ye hazırlanıyor

Karbel Karaköprü Belediyespor pazar günü deplasmanda oynayacağı Fethiyespor maçının hazırlıklarını yeni teknik direktörü Besim Durmuş yönetiminde sürdürüyor.

Karbel Karaköprü Belediyespor pazar günü deplasmanda oynayacağı Fethiyespor maçının hazırlıklarını yeni teknik direktörü Besim Durmuş yönetiminde sürdürüyor.

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 28. hafta maçında deplasmanda oynayacağı Karbel Karaköprü Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı siyahlı ekip yeni teknik direktörü Besim Durmuş yönetiminde maça hazırlanırken, zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Karaköprü ekibinde futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekerken, Fethiye deplasmanında alınacak iyi bir sonuçla kötü gidişin sona erdirilerek çıkışa geçilmesi hedefleniyor. Karbel Karaköprü Belediyespor' da göreve yeni başlayan teknik direktör Besim Durmuş takımıyla ilk idmanına çıkarken idman öncesi futbolcularla sahada kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

İdman öncesi bir açıklama yapan deneyimli teknik direktör Besim Durmuş, Karaköprü Belediyespor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederken, "Takımımızın hedeflenen yerlere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Kötü sonuçlar nedeniyle psikolojik olarak biraz sıkıntı oluşmuş ama bunu çözeceğiz ve olumlu bir hava oluşturmaya çalışacağız. Herkes elini taşın altına koyacak ve hayal ettiklerimize ulaşmak için çaba göstereceğiz" diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor'un 27 Mart Pazar günü oynayacağı Fethiyespor karşılaşmasını Muş bölgesi hakemi Mehmet Şükrü Közcü yönetecek. - ŞANLIURFA

Karaköprü Belediyespor Fethiye'ye hazırlanıyor
Karaköprü Belediyespor Fethiye'ye hazırlanıyor
Karaköprü Belediyespor Fethiye'ye hazırlanıyor

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Besim Durmuş, Fethiyespor, Fethiye, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karaköprü Belediyespor Fethiye'ye hazırlanıyor - Son Dakika


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