 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karaman'da Minikler ve U14 Atletizm İl Yarışmaları Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da Minikler ve U14 Atletizm İl Yarışmaları Sonuçlandı

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve atletizm il temsilciliği tarafından düzenlenen minikler ve U14 kategorisindeki atletizm il yarışmaları sona erdi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları törenle verildi.

Karaman\'da Minikler ve U14 Atletizm İl Yarışmaları Sonuçlandı
26.12.2023 - 14:09,  Güncelleme: 14:10
Abone Ol

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve atletizm il temsilciliği tarafından minikler ve U14 kategorisinde düzenlenen atletizm il yarışmaları sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm il temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan minikler ve U14 atletizm il yarışmaları ilkokul ve ortaokuldan toplam 150 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Atatürk Spor Kompleksi Kemal Kaynaş Stadyumu'nda düzenlenen yarışmalarda ilkokul kategorisinde uzun atlama ve 60 metre yarışları yapılırken, ortaokul kategorisinde 60 metre, 200 metre, 1000 metre, uzun atlama ve yüksek atlama yarışmaları yapıldı. 2023 yılının son yarışması özelliğini de taşıyan yarışmalar sonunda dereceye giren öğrencilere madalyaları ise düzenlenen törenle verildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Atletizm, Karaman, Gençlik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karaman'da Minikler ve U14 Atletizm İl Yarışmaları Sonuçlandı - Son Dakika


14:34
Malezyalı şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletme hakkını satıyor Malezyalı şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletme hakkını satıyor
14:30
Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı! Yarın imza için Atina'ya gidiyor Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı! Yarın imza için Atina'ya gidiyor
14:00
Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü
13:53
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
13:21
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı
13:16
CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03
Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02
Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi

Son Dakika
14:00 Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü
13:53 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
13:21 Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı
13:16 CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03 Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02 Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54 Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik" çıkışına sert yanıt
11:40 2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 14:37:43. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman'da Minikler ve U14 Atletizm İl Yarışmaları Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement