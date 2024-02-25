Karaman FK, Belediye Derincespor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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Karaman FK, Belediye Derincespor'u 2-0 Yendi

Karaman FK, Belediye Derincespor\'u 2-0 Yendi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Karaman FK, sahasında Belediye Derincespor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Karaman FK'nın gollerini Erdem ve Polat kaydetti.

25.02.2024 16:16  Güncelleme: 16:21
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı Belediye Derincespor'u 2-0 yendi.

Hakemler: Berkant Çetin, Cihad Buyurgan, Cem Mustafa Akpınar

Karaman FK: Hayrullah Mert, Alper, Mete, Ahmet Furkan, Artun (Oktay dk. 70), İbrahim Can (Polat dk. 90), Anıl, Erdem, Anıl Batın Aydın (Ahmet Karademir dk. 75), Ömer Faruk (Kadir Kaan dk. 70), Berkan Burak (Bora dk. 90)

Belediye Derincespor: Eray, Canberk (Ege dk. 84), Okan (Ünal Emre dk. 61), Murat (Alaattin Hamza dk. 45), Ömer Faruk Çalışkan (Erdi Can dk. 61), Alperen, Berat Ali (Hüseyin dk. 84), Furkan, Tarık, Volkan, Taha,

Goller: Erdem (dk. 49), Polat (dk. 90+4) (Karaman FK)

Kırmızı kart: Taha (dk. 79) (Belediye Derincespor)

Sarı kartlar: Alper, Berkan Burak, Anıl Batın, İbrahim Can, Mete, (Karaman FK) - Volkan, Eray, Belediye Derincespor) - KARAMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Karaman FK, Belediye Derincespor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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