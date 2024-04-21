Karaman FK, GMG Kastamonuspor'a 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Karaman FK, GMG Kastamonuspor'a 3-0 mağlup oldu

Karaman FK, GMG Kastamonuspor\'a 3-0 mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. haftasında Karaman FK, sahasında GMG Kastamonuspor'a 3-0 yenildi. Maçta İlyas Kubilay, Behlül ve Erkam'ın attığı gollerle GMG Kastamonuspor galip geldi.

21.04.2024 16:58
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı GMG Kastamonuspor'a 3-0 mağlup oldu.

Hakemler: Bayram Başkan, Süleyman Yavaşoğlu, Anıl, Küçükkaraca

Karaman FK: Hayrullah Mert (Baran dk. 46), Mete, Ahmet Furkan, Artun (Oktay dk. 39), İbrahim Can, Erdem (Muhammed Mustafa dk. 87), Anıl Batın, Bora, Berkan Burak, Kadir Kaan, Polat (Ömer Faruk dk. 39, Ahmet Karademir dk. 64)

GMG Kastamonuspor: Samet Karabatak, İsmail (Timur dk. 59), Mustafa Alptekin (Umut dk. 46), Yusuf (Yiğitali dk. 68), Behlül (Furkan dk. 74), İlyas Kubilay (Ali dk. 74), Oğuz, Erhan, Samed Ali, Yalçın, Erkam

Goller: İlyas Kubilay (dk. 23 pen.), Behlül (dk. 41), Erkam (dk. 71) (GMG Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Hayrullah Mert, İbrahim Can, Ahmet Furkan, (Karaman FK), Erhan, Erkam, Samed Ali, (GMG Kastamonuspor) - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karaman FK, GMG Kastamonuspor'a 3-0 mağlup oldu - Son Dakika

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