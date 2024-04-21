Karaman FK, GMG Kastamonuspor\'a 3-0 mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı GMG Kastamonuspor'a 3-0 mağlup oldu.
Hakemler: Bayram Başkan, Süleyman Yavaşoğlu, Anıl, Küçükkaraca
Karaman FK: Hayrullah Mert (Baran dk. 46), Mete, Ahmet Furkan, Artun (Oktay dk. 39), İbrahim Can, Erdem (Muhammed Mustafa dk. 87), Anıl Batın, Bora, Berkan Burak, Kadir Kaan, Polat (Ömer Faruk dk. 39, Ahmet Karademir dk. 64)
GMG Kastamonuspor: Samet Karabatak, İsmail (Timur dk. 59), Mustafa Alptekin (Umut dk. 46), Yusuf (Yiğitali dk. 68), Behlül (Furkan dk. 74), İlyas Kubilay (Ali dk. 74), Oğuz, Erhan, Samed Ali, Yalçın, Erkam
Goller: İlyas Kubilay (dk. 23 pen.), Behlül (dk. 41), Erkam (dk. 71) (GMG Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Hayrullah Mert, İbrahim Can, Ahmet Furkan, (Karaman FK), Erhan, Erkam, Samed Ali, (GMG Kastamonuspor) - KARAMAN
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.
Esenler Belediyesi tarafından 14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali düzenlendi.
Londra Maratonu'nda erkeklerde Alexander Mutiso Munyao, kadınlarda ise Peres Jepchirchir birinci oldu. Jepchirchir, kadınlarda parkur rekoru kırarak organizasyon tarihinin en iyi derecesine imza attı. Erkeklerde ise Munyao birinci olurken, Kenenisa Bekele ikinci ve Emile Cairess üçüncü oldu.
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