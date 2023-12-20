Karaman FK, Iğdır FK\'yı 1-0 yenerek puanını 21\'e yükseltti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı gurubun güçlü takımlarından Iğdır FK'yı 1-0 yenerek puanını 21'e yükseltti.
Hakemler: Yücel Büyük, Servet Bozkurt, Akın Karabacak
Karaman FK: Hayrullah Mert, Alper, Mete, Ahmet Furkan, Şiyar, Özcan (Yılmaz dk. 81) İbrahim Can (Onur dk. 81), Oktay (Sinan dk. 90), Anıl Batın (Polat dk. 81), Ahmet Karademir, Kadir Kaan (Erdem dk. 75)
Iğdır FK: Furkan, Ahmet Kesim, Kerim, Mehmet Tayfun, Caner, Mert Örnek (Selim dk. 37 (Muhammed Mustafa dk.70)), Eyüp, Mesut (Hakan dk. 46), Berkan Mahmut, Halil İbrahim, Ömer Hasan (Mustafa dk.70),
Gol: İbrahim Can (dk. 58 pen.) (Karaman FK), (Iğdır FK)
Sarı kartlar: Ahmet Karademir, Kadir Kaan, Mete (Karaman FK), Hakan, Halil İbrahim, Mehmet Tayfun, (Iğdır FK) - KARAMAN
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