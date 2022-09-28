Karaman haberi: Hikmet Karaman'a "pili bitik" diyerek hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Karaman haberi: Hikmet Karaman'a "pili bitik" diyerek hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi

28.09.2022 10:26
Karaman haberi: Hikmet Karaman'a "pili bitik" diyerek hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi

Karaman haberine göre Hikmet Karaman'ın Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde, sosyal medya hesabından Karaman'a "Pili bitik" diyerek hakaret ettiği ve ayrıca küfür ettiği iddiasıyla tutuksuz sanık Nejdet K. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hikmet Karaman'ın Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde, sosyal medya hesabından Karaman'a "Pili bitik" diyerek hakaret ettiği ve ayrıca küfür ettiği iddiasıyla tutuksuz sanık Nejdet K. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen yıl 3 Eylül'de Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Nejdet K. isimli bir kişi Kayserispor'un eski teknik direktörü Hikmet Karaman'a, sosyal medya hesabından "Pili bitik, son vurgunlarını yapıyor. İlk yarı sonunda Kayseri'den de şutlarlar. Biraz da oradan yolunu bulur" şeklinde yorum yaptı ve küfür etti. Şikayet üzerine şüpheli Nejdet K. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Birol Küçük tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen Nejdet K. "Söz konusu sosyal medya hesabı bana ait. İddia edilen paylaşımları yaptığım için çok pişmanım" dedi.

Sanık Nejdet K., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karaman haberi: Hikmet Karaman'a 'pili bitik' diyerek hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman haberi: Hikmet Karaman'a "pili bitik" diyerek hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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