Karaman haberleri! Hikmet Karaman'a hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Karaman haberleri! Hikmet Karaman'a hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi

14.10.2022 16:06
Karaman haberleri! Hikmet Karaman'a hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi

Karaman bölgesinden gelen habere göre Hikmet Karaman'ın Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde sosyal medya hesabından kendisine küfür ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Oğuz T. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hikmet Karaman'ın Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde sosyal medya hesabından kendisine küfür ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Oğuz T. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen yıl 15 Eylül'de Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz T. isimli bir kişi Kayserispor'un eski teknik direktörü Hikmet Karaman'a, sosyal medya hesabından, "Takım küme düşecek yeni mi gördün dürzü" şeklinde yorum yaptı ve küfür etti. Şikayet üzerine şüpheli Oğuz T. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Birol Küçük tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen Oğuz T. "Söz konusu sosyal medya hesabı bana ait. İddia edilen paylaşımları yaptığım için çok pişmanım" dedi.Sanık Oğuz T., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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Kaynak: DHA

Hikmet Karaman, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karaman haberleri! Hikmet Karaman'a hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Karaman haberleri! Hikmet Karaman'a hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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