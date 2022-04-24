Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-0 - Son Dakika
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Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-0

24.04.2022 17:02
Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-0

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi (xx), Birtan Yavuz (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx)BUCASPOR 1928: Şener (xxx) - Eycan (xx), Onur (xxx), Alper (xx), Enes (xx), Metin (xxx) (Dk. 85 Abdullah), Saruhan (xxx) (Dk. 90 Ercan), Yusuf (xxx) (Dk. 90 Arda), Cuma (xx) (Dk. 81 Recep), Berke (xxx) (Dk.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi (xx), Birtan Yavuz (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx)BUCASPOR 1928: Şener (xxx) - Eycan (xx), Onur (xxx), Alper (xx), Enes (xx), Metin (xxx) (Dk. 85 Abdullah), Saruhan (xxx) (Dk. 90 Ercan), Yusuf (xxx) (Dk. 90 Arda), Cuma (xx) (Dk. 81 Recep), Berke (xxx) (Dk. 81 Mustafa), Tunç (x)KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR: Ahmet Sabri (x) - Fatih (xx), Ahmet Önay (x), Adem Eren (x), Mustafa (x) (Dk. 46 Batuhan Altıntaş x), Fuat (x) (Dk. 81 Cihat), Batuhan Demirel (x) (Dk. 81 Güray), Mert (x) (Dk. 46 Mehmet x), Seydi (xx), Hacı Ömer (x) (Dk. 67 Şener x), Eyüp (xx)GOL: Dk. 30 Berke (Bucaspor 1928)KIRMIZI KARTLAR: Dk. 78 Tunç (Bucaspor 1928), Dk. 78 Ahmet Önay (1922 Konyaspor)SARI KARTLAR: Eycan, Metin (Bucaspor 1928), Batuhan, Ahmet Sabri (1922 Konyaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bucaspor 1928 evinde, Karatay Termal 1922 Konyaspor'u tek golle geçerek kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler 30'uncu dakikada Berke'nin golüyle öne geçti ve avantajını maçın sonuna kadar korudu. Maçın 78'inci dakikasında ev sahibi Bucaspor 1928'de Tunç, konuk 1922 Konyaspor'da ise Ahmet Önay kırmızı kart gördü. Bucaspor 1928 bu skorun ardından puanını 50'ye çıkarıp yeniden Play-Off barajına girdi. 1922 Konyaspor ise 29 puanda kalarak düşme potasından kurtulamadı.


- İzmir
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Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Konyaspor: 2 (İlk yarı) Halı sahanın gün ısılarını kendi malıymış gibi internetten 70 bin TL'ye sattı Halı sahanın gün ısılarını kendi malıymış gibi internetten 70 bin TL'ye sattı

Konyaspor, Bucaspor, Termal, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-0 - Son Dakika
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