Karbel Karaköprüspor-Fethiyespor: 3-0

STAT: Faruk Çelik StadıHAKEMLER: Furkan Bakan, Kerem Candaş, İsmail EmreKARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – İsa, Fikret, Halil (Dk.86 Emre Karadağ), Barış (Dk.78 Fahri), Emre Aydın (Dk.68 Doğan), Umut, Abdurrahman, Ahmet Mumin (Dk.86 Burak Büyükkaya), Fevzi (Dk.68 Batuhan), Emre YıldırımFETHİYESPOR: Ahmet Altın- Erdinç, Cemal (Dk.46 Burak), Ali Han, Serdar (Dk.78 Berkin), Serhan, Talha (Dk.55 İbrahim), Özgür, Nurettin (Dk.51 Hakan Yakup), Serhat Mutlu, OnurSARI KARTLAR: Cemal, Serhat (Fethiyespor)GOLLER: Dk.5 Halil, Dk.40 Umut, Dk.52 (Karbel Karaköprüspor)TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Fethiyespor'u 3-0 mağlup etti.5'inci dakikada Fevzin'in ceza alanına ortasına iyi yükselen Halil, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.40'ıncı dakikada ceza sahası dışından Umut'un sert şutu ağlarla buluştu: 2-0.52'inci dakikada Halil'in pasıyla ceza alanında buluşan Barış, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0
Kaynak: DHA
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