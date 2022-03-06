Kardemir Karabükspor, 38 yıl sonra amatör lige düştü - Son Dakika
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Kardemir Karabükspor, 38 yıl sonra amatör lige düştü

06.03.2022 11:04
Kardemir Karabükspor, 38 yıl sonra amatör lige düştü

Demir ve çelik işçileri tarafından yarım asır önce kurulan ve ülkenin köklü kulüplerinden olan Kardemir Karabükspor, bu sezon TFF 3. Lig'de de varlık gösteremeyerek bitime 9 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşmeyi garantiledi.

Demir ve çelik işçileri tarafından yarım asır önce kurulan ve ülkenin köklü kulüplerinden olan Kardemir Karabükspor, bu sezon TFF 3. Lig'de de varlık gösteremeyerek bitime 9 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşmeyi garantiledi.

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 1969 yılında iki amatör takımın birleştirilmesiyle oluşturulan Karabükspor, TFF 3. Lig'de 5, TFF 2. Lig ile Spor Toto 1. Lig'de 37, Spor Toto Süper Lig'de ise 10 sezon boy gösterdi.

Son olarak 1983-1984 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'e gerileyen ancak hemen toparlanarak yeniden profesyonel liglere dönen Karabük ekibi, 1992-1993 sezonunda tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıktı.

Türkiye'yi 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Kardemir Karabükspor, 2017-2018 sezonunda ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı ve aynı sezon Süper Lig'de küme düştü.

Hızlı bir şekilde Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de küme düşen kırmızı-mavili ekip, TFF 3. Lig'de yine varlık gösteremedi. 3. Grup'ta oynadığı 25 maçın 24'ünü kaybeden, birinde berabere kalan Karadeniz ekibinin, bitim 9 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.

38 yıl sonra amatör lige gerileyen Kardemir Karabükspor'un birçok eski oyuncusu ve teknik adamına borcu bulunuyor. Kulübün bazı eski yöneticileri, yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla yargılanıyor.

Yüksel: "Bu köklü kulüp adeta kaderine terk edildi"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takıma destek verilmemesinden yakındı.

Gelecek sezon amatör ligde mücadele edeceklerini belirten Yüksel, "Biz bir derneğiz ve yönetim olarak toplantı yapacağız. Bu toplantı sonunda takımın başında kalıp kalmama durumumuz belli olacak." dedi.

Yüksel, yönetim olarak taşın altına ellerini koyduklarını ancak kimseden yardım alamadıklarını belirterek, "Bu köklü kulüp adeta kaderine terk edildi. Sezon sonuna kadar bu takımı maçlara çıkaracağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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