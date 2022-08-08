Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Serena Williams, Toronto, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Serena Williams yılın ilk tekler galibiyetine Kanada Açık'ta ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.